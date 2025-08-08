Hallan cuerpo en descomposición durante dragado de río en Upala

Un inusual hallazgo interrumpió las labores de dragado en el río Zapote, en Upala de Alajuela, cuando un trabajador encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.



El hecho se registró durante la tarde de este jueves, cuando el operario alertó a las autoridades.

"Agentes de Upala se presentaron en el sitio y confirmaron el hallazgo del cadáver. Según el informe preliminar, el cuerpo no presentaba heridas visibles", dijo la Policía Judicial.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar las causas de muerte.

Mientras tanto, los agentes judiciales trabajan en las diligencias correspondientes para lograr identificar a la víctima.



El caso se encuentra en investigación.

