Verdades y mitos sobre el infarto: lo que todos deben conocer

Los infartos no son exclusivos de los adultos mayores ni siempre se presentan con dolor en el pecho. Creer en mitos puede hacer que se ignoren señales clave o se adopten hábitos poco saludables. En esta nota desmentimos los principales mitos sobre los infartos, con base en evidencia médica.

Mito o verdad: ¿Los infartos solo ocurren en personas mayores de 60 años?



Mito. Cada vez se presentan más casos de infartos en personas jóvenes. Factores como el estrés, el sedentarismo, la mala alimentación y el tabaquismo aumentan el riesgo a cualquier edad. Cuidar el corazón debe ser una prioridad desde jóvenes.



Mito o verdad: ¿Las mujeres tienen menos riesgo de infarto que los hombres?



Mito. Aunque históricamente se ha pensado que las mujeres sufren más enfermedades oncológicas, el riesgo cardiovascular se iguala al de los hombres después de los 60 años. Por eso, ellas también deben prestar atención a su salud cardíaca.



Mito o verdad: ¿El único síntoma de infarto es un dolor fuerte en el pecho?



Mito. Además del clásico dolor torácico, un infarto puede manifestarse con falta de aire, náuseas, sudoración o incluso molestias en la boca del estómago. Es importante reconocer estos síntomas "atípicos", especialmente en mujeres.



Mito o verdad: ¿El estrés puede causar un infarto?



Verdad. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y puede desencadenar problemas cardíacos. De hecho, hay una forma de infarto relacionada únicamente con el estrés, más frecuente en mujeres.



Mito o verdad: ¿Los infartos siempre ocurren de forma repentina?



Mito. Aunque una tercera parte de los infartos ocurre de forma súbita, la mayoría da señales previas, como dolor o presión en el pecho al hacer esfuerzo, que desaparece al descansar. Reconocer estos avisos puede salvar vidas.



Mito o verdad: ¿Comer muchas grasas aumenta el riesgo de infarto?



Verdad. Las dietas altas en grasas saturadas elevan el colesterol, lo que con el tiempo puede obstruir las arterias. Incluso dietas populares como la keto, si no son bien controladas, pueden ser perjudiciales para el corazón.



Mito o verdad: ¿Hacer ejercicio intenso provoca infartos en personas sanas?



Mito. El ejercicio intenso no debería causar problemas en personas sanas. Sin embargo, si alguien tiene una condición cardíaca no diagnosticada, podría enfrentarse a riesgos. Por eso, es importante hacerse chequeos médicos antes de iniciar una rutina exigente.



Los infartos no discriminan por edad ni por género, y muchas veces llegan precedidos de señales que ignoramos por creer en mitos. Informarse es la mejor forma de prevenir.