Manjrekar James se despide de la Liga: "Me hubiera gustado continuar"

El defensor canadiense Manjrekar James publicó un mensaje de despedida tras su salida de Alajuelense.

James utilizó su Instagram para dejar claro que su deseo era continuar en la institución.

"Muchas gracias por todo el apoyo durante este tiempo. Me hubiera gustado continuar en la Liga, pero en esta ocasión no fue posible", publicó James.

Además, el zaguero informó que en señal de agradecimiento rifará dos camisetas rojinegras entre sus seguidores.



De esta manera acaba el capítulo de James como rojinegro, luego de realizar la pretemporada, pero no ser tomado en cuenta en ningún partido.

Manjrekar llegó al club en diciembre de 2023 y su vínculo contractual finalizaba este año.

