Choque y vuelco de carro en Heredia termina con adulto mayor atropellado

Durante la mañana de este lunes, un aparatoso accidente de tránsito dejó dos personas heridas de gravedad en Heredia.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:20 a. m. en San Josecito, específicamente en el sector de Bajo Molinos.

Según la Cruz Roja Costarricense, un vehículo perdió el control, colisionó contra una casa, volcó y posteriormente atropelló a un peatón que transitaba por la zona.

"La primera unidad en llegar al sitio informó que dos personas resultaron con heridas de gravedad: el conductor del automóvil y un adulto mayor de, aproximadamente, 70 años, quien fue el peatón arrollado", dijo la benemérita institución.

Ambos pacientes fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

