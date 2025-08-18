OIJ investiga si cuerpo enterrado en charral es de carnicero desaparecido en Turrialba

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró, la mañana de este lunes, un cuerpo enterrado en un charral, que, al parecer, corresponde a un hombre que estaba desaparecido desde el pasado martes 5 de agosto en Turrialba.

Fue a las 9:30 a. m. cuando los agentes judiciales, tras realizar un rastreo por la zona donde se buscaba al hombre, encontraron una fosa con un cuerpo.

“Había indicios de que podría estar aquí enterrado porque durante las investigaciones sabíamos que en este sector solitario había ingresado un carro en actitud sospechosa, hace algunos días, por eso lo buscábamos aquí. "El cuerpo fue cubierto con cal y tierra. Ahora será la respectiva autopsia la que confirme su identidad”, indicaron fuentes policiales a Teletica.com.

El hallazgo se dio unos 500 metros al Oeste del Instituto Nacional de Aprendizaje, camino al botadero de basura municipal.

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, había sido reportado como desaparecido el 6 de agosto de 2025, luego de ser visto por última vez en el centro de Turrialba, un día antes.

Según testigos, Ramírez salió de la carnicería donde trabajaba y se le perdió el rastro. Ahora las autoridades investigan si el cuerpo encontrado este lunes es el de este hombre.