Familiar halla cuerpo de adulto mayor en estado de descomposición en La Fortuna

Un adulto mayor fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición, la noche de este miércoles, en el sector de Agua Azul, en La Fortuna de San Carlos.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se produjo alrededor de las 7 p. m., cuando un familiar del fallecido localizó el cuerpo en el patio de la vivienda.

"La persona fue identificada preliminarmente como un hombre de apellido Salazar, de 76 años", dijo la Policía Judicial.

Debido al avanzado estado de descomposición, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para determinar con exactitud las causas del fallecimiento.



El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales.

