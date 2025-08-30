Mujer asesinada en Quepos deja un hijo de 9 años

Susana Patricia Rodríguez, de 28 años, madre de un niño de 9 años, se convirtió en la tercera víctima mortal de un tiroteo ocurrido esta semana en Paquita de Quepos. También es la víctima colateral número 24 del año, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La joven fue asesinada junto a Reny Joseth Rojas Badilla, de 26 años. Ambos se encontraban en un taller mecánico cuando dos sujetos en motocicleta ingresaron al lugar y dispararon indiscriminadamente.

De acuerdo con el informe policial, en la escena se recolectaron al menos 19 casquillos de arma calibre 9 milímetros. Rodríguez recibió dos impactos de bala: uno en el pecho y otro en la espalda. Rojas fue alcanzado en el rostro y en las extremidades.

Las investigaciones preliminares indican que Rodríguez era pareja sentimental del dueño del taller. Rojas habría llegado justo en el momento en que los sicarios emboscaban al objetivo principal.

Solo esta semana, otras dos personas también perdieron la vida como víctimas colaterales en un ataque registrado en El Cocal de Quepos. Se trata de una joven de 16 años y un hombre de 53, quienes fueron baleados y posteriormente calcinados dentro de una vivienda. El objetivo del ataque murió a unos metros del lugar.

La situación ha generado creciente preocupación entre los vecinos, quienes temen por su seguridad ante la ola de violencia que afecta la zona. Las autoridades no descartan que el número de víctimas colaterales continúe en aumento.

Con estos nuevos homicidios, Costa Rica suma 575 asesinatos en lo que va del 2025, tres menos que los registrados durante el mismo periodo del año anterior.