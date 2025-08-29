Sacerdote tico enfrenta tres acusaciones por violación y agresión sexual

El sacerdote costarricense, Robert Méndez Esquivel, enfrenta tres acusaciones penales por los presuntos delitos de violación y agresión sexual contra un menor de edad.

Así lo reportó KTVB7, un noticiero local de Idaho, Estados Unidos, que ha seguido de cerca el caso.

Según el reporte, Méndez fue acusado de un delito de violación y dos de agresión sexual por un juez del Tribunal del Condado de Canyon.

En esa audiencia, el fiscal dijo al juez que el sacerdote habría conocido al joven mediante una aplicación de citas y que luego se encontraron en un parque el pasado 14 de agosto, lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Al costarricense se le impuso una fianza de $300 mil, según añadió KTVB7.

Méndez, oriundo de Esparza, se ordenó como sacerdote en 2016 en India, pero luego pidió ser trasladado a Puntarenas en 2020.

Entre 2020 y 2022 ofició como vicario parroquial en Monteverde, Quepos y Esparza, según confirmó ayer a Teletica.com la Diócesis de Puntarenas.

Posteriormente, en 2022, se mudó a Idaho, Estados Unidos, donde era sacerdote en la parroquia de San Pablo, en la ciudad de Nampa, Idaho.