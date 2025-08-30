Vecino tras incendio en Goicoechea: “En la chatarrera empezaron a quemar cable y se salió de control”

De acuerdo con las primeras versiones que manejan las autoridades, el gran incendio que consumió varias estructuras en Ipís de Goicoechea, la tarde de este viernes, inició en una chatarrera.

El hecho se registró detrás de la escuela Los Ángeles en Ipís. 10 unidades de Bomberos, al menos seis de Cruz Roja, así como 50 bomberos fueron despachados para atender la emergencia.

“Aquí en la chatarrera empiezan a quemar cable, algo les pasó, ahí toman mucho, entonces seguro tomados, se les salió de control el fuego y se pasó a la casa mía, agarró mi casa y la de un hijo mío”, explicó un vecino afectado.

Según las autoridades, se vieron involucradas una cuartería (con 10 cuartos), una chatarrera, una vivienda y tres apartamientos.

De 861 metros cuadrados, resultaron quemados cerca de 440, los bomberos necesitaron usar un dron para dimensionar el área afectada. Además, se necesitó de la colaboración de la Policía Municipal de Goicoechea y de la Fuerza Pública.

“Nosotros tuvimos que desplazar varias unidades e involucrar a más de 50 bomberos. Dichosamente, en este caso no hubo personas atrapadas, pero estas estructuras saturan su capacidad de electricidad y las salidas son estrechas, los espacios son peligrosos para una evacuación. En este caso más de un 60% del área involucrada fue salvada, un trabajo rápido donde había un cúmulo de materiales que hacía de esta labor muy compleja, siempre hacemos el llamado de las personas a la prevención cuando se tienen tantos objetos involucrados como estos”, explicó Rodrigo Leandro del Cuerpo de Bomberos.

San José, Alajuela y Puntarenas son las provincias más afectadas por incendio, 11 personas han muerto en estos sitios en lo que va del año.

Este es el incendio número 661 en lo que llevamos del año.