Prendas halladas junto a cuerpo en Guatuso coinciden con las de Nelly Romero, confirma OIJ

El hallazgo de un cuerpo en estado esquelético en Guatuso podría resolver la desaparición de Nelly Romero, una mujer de 33 años vista por última vez el pasado 6 de julio en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Las prendas encontradas cerca del sitio coinciden con la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El 6 de julio del presente año se reportó la desaparición de Nelly Romero, de 33 años, en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí. En esa primera fase se inicia la investigación y se recopilan una serie de elementos que nos indican que podríamos estar detrás de una situación de femicidio”, indicó Michael Soto, subdirector del OIJ.

La investigación señaló como principal sospechoso a un hombre de apellido González, de 41 años y nacionalidad nicaragüense.

Según detalló Soto, el 21 de julio se localizó el vehículo de este sujeto y al aplicarse prueba de luminol, dio positivo por rastros de sangre. Posteriormente, su vivienda fue allanada y se encontraron más indicios biológicos compatibles con una escena del crimen.



El cuerpo, al parecer de Nelly, fue localizado este miércoles 6 de agosto en una zona boscosa de Guatuso, acompañado de prendas que coinciden con las que vestía Romero.

“Las vestimentas que se tienen en el lugar nos hacen presumir con un nivel de certeza muy alto que se trata de la mujer desaparecida. No obstante, se realizarán pruebas de ADN para confirmar plenamente la identidad.

“Vamos a trabajar durante este día en la escena del crimen para tratar de recopilar más indicios que nos hagan fortalecer la hipótesis de que este sujeto está directamente vinculado con la muerte de Nelly Romero”, afirmó Soto.

Desde el 26 de julio, el sospechoso permanece en prisión preventiva por un plazo de tres meses.

Nelly Romero, quien es madre de tres hijos, fue reportada como desaparecida el 8 de julio por sus familiares, quienes no volvieron a saber de ella tras abordar el vehículo del sospechoso. El automóvil fue hallado abandonado el 15 de julio en Monterrey de San Carlos.



El caso continúa bajo investigación por el presunto delito de femicidio.

