Mujer se fuga de cárcel en Desamparados y es detenida 15 minutos después en un río

Una mujer identificada como Vega Martínez, de 25 años, se fugó este viernes del Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling en Desamparados. La evasión ocurrió cerca de las 11:00 a. m., según confirmó el Ministerio de Justicia.

Tan solo 15 minutos después, oficiales penitenciarios lograron detenerla en la ribera del río Cañas, que pasa cerca del centro penal. La mujer intentó esconderse entre la vegetación de la zona, pero fue localizada rápidamente.

Testigos que se encontraban cerca del lugar reportaron un fuerte movimiento policial en las afueras del CAI, lo que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Por otra parte, el sistema penitenciario enfrenta otra situación en la cárcel de San Sebastián, donde se confirmó un aumento de casos de varicela. A raíz de esto, las autoridades decidieron suspender temporalmente las visitas en todas sus modalidades como medida preventiva.