Infierno en Goicoechea: Incendio consume varios locales

Un incendio consume varias estructuras en Ipís de Goicoechea.

La emergencia se presenta la tarde de este viernes detrás de la escuela Los Ángeles, cerca de la iglesia.

De acuerdo con el primer reporte de Bomberos, el fuego está afectando un taller mecánico, una recicladora y varias casas.

En este momento los Bomberos están tratando de evitar que las llamas se extiendan a casas aledañas.

Varias unidades de Bomberos y Cruz Roja atienden la emergencia.

De momento no se reportan personas heridas o afectadas por el humo.

La calle principal se encuentra completamente cerrada, por lo que se pide a los conductores buscar rutas alternas.

Varias personas en redes sociales compartieron imágenes de la pluma de humo, vista desde varios kilómetros.