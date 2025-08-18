Departamento del Tesoro bloquea bienes y negocios de Celso Gamboa en EE. UU.

Este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión de Celso Gamboa; Alejandro James Wilson, alias “Turesky”; Alejandro Arias Monge, “Diablo”, y Edwin López Vega, alias “Pecho Rata”, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

En este listado se incluyen personas y empresas que, a criterio de las autoridades norteamericanas, están ligadas a terrorismo, tráfico de drogas o proliferación de armas, entre otros. Es usada para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.



Con esta inclusión, el gobierno de Estados Unidos bloquea las propiedades, cuentas, vehículos y negocios de quienes figuran ahí. Por esa razón, se sancionó a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados, junto con el equipo Limón Black Star FC.

Según el anuncio, Gamboa fue incluido en el registro por su presunta relación con el tráfico ilícito de drogas.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, explicó en su cuenta de X que Estados Unidos puede extender la sanción a quienes tengan relaciones comerciales con estas cuatro personas o con alguna de estas dos empresas, por lo que se exponen al bloqueo de sus bienes.

Celso Gamboa enfrenta, desde finales de junio, un proceso de extradición a solicitud de una corte de Texas, tras imputarle cargos por supuesto tráfico internacional de drogas. Desde entonces, el exmagistrado está recluido en máxima seguridad de La Reforma, a la espera una resolución definitiva del trámite.

Antes de ser detenido, el exministro de Seguridad era el abogado de Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, quien ahora también figura en la lista actualizada por el Departamento del Tesoro. A James Wilson las autoridades de Costa Rica lo acusan de liderar una presunta banda que se encargaba de enviar droga a Europa a través de contenedores que salían de territorio nacional.

El OIJ desmanteló la supuesta banda en el 2021 tras una serie de allanamientos en los que cerca de 20 personas quedaron detenidas. En junio de 2024 quedaron en libertad tras un cambio en las medidas cautelares.

Edwin López, conocido policialmente como “Pecho de Rata”, también figura entre los extraditables solicitados por Estados Unidos. A este nacional, originario de Cahuita y de 48 años de edad, la OFAC lo vincula como presunto proveedor de cocaína a Alejandro Monge Arias, alias “Diablo”.

Monge Arias es una de las personas más buscadas por las autoridades de nuestro país desde hace más de media década, acusado de liderar una poderosa organización criminal en territorio nacional acusada de tráfico y venta de drogas, así como numerosos casos de sicariato.

Esta no es la primera vez que la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos incluye a un nacional en su lista negra. En 2023 ya había incorporado a Gilberth Hernán de los Ángeles Bell Fernández, alias “Macho coca”, por un presunto ligamen con el tráfico de drogas.

En ese momento, la nota de prensa publicada por las autoridades destacaba el “alto nivel de violencia” de Bell, principalmente en la provincia de Limón.