Video: OIJ busca a acosador sexual callejero que atacó a mujer en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca un hombre por acoso sexual callejero (ver video adjunto).

Esta persona viajaba en motocicleta cuando atacó a una mujer en El Coyol de Alajuela, el pasado 15 de julio.

“Los hechos se registraron a eso de las 4:25 p. m., cuando el individuo, a bordo de una motocicleta, se acercó por detrás a una mujer que caminaba por la zona y le tocó los glúteos con su mano derecha antes de huir del lugar”, dijo la Policía Judicial.

El video de una cámara de seguridad captó el momento en el que el sujeto ataca a su víctima y sigue en su vehículo sin detenerse.



Según el OIJ, el sospechoso es un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros con suela blanca, un suéter tipo camuflado y un casco de motociclista color gris con una franja blanca.



Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

