Piden a peregrinos no realizar el Camino de Santiago por incendios en España

La Agencia Española de Protección Civil y Gestión de Desastres (AECG) de Castilla y León ha hecho un llamamiento urgente a los peregrinos para que interrumpan su ruta por el Camino de Santiago. En un comunicado publicado el domingo en redes sociales, indicó que continuar la ruta pondría en peligro la vida debido a los graves incendios forestales.

Los tramos del norte de España de la famosa ruta jacobea, desde Astorga, pasando por Ponferrada y Bembibre, hasta Villafranca del Bierzo, se ven especialmente afectados. Según medios de comunicación españoles, las autoridades también han recomendado a los viajeros de otras rutas del Camino de Santiago que cancelen sus viajes.

Las autoridades también piden a los familiares y amigos de los peregrinos que viajen sin conexión a internet que les informen directamente sobre las advertencias.

España se enfrenta actualmente a graves incendios forestales en todo el país, alimentados por el calor extremo, la sequía y los fuertes vientos. Miles de personas ya han tenido que abandonar sus hogares y alojamientos vacacionales. Tanto el sur como el norte, normalmente más frío, se ven afectados. Al mismo tiempo, la ola de calor actual se cobra numerosas vidas, especialmente entre los ancianos y las personas debilitadas.

El Camino de Santiago es una red europea de caminos y senderos. Desde el siglo IX, ha guiado a peregrinos desde los países bálticos, a través de Polonia, Alemania, Suiza y Francia, hasta la supuesta tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, en el extremo noroeste de España. En la Edad Media, las etapas diarias solían extenderse de un "lugar sagrado" donde se veneraban reliquias a otro.