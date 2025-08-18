“Pido a las autoridades que paren esto”, dice hermana de víctima colateral en bar de Santa Ana

La familia del hombre que murió como víctima colateral en el triple homicidio en un bar de Santa Ana, en San José, el pasado viernes, pide que encuentren a los responsables y se haga justicia.

La víctima inocente fue José González Santamaría, de 44 años.

Las otras dos personas asesinadas serían dos aparentes líderes narco, identificados con los alias de “Mufasa” y “Chuta”.

“Era un excelente hermano y hombre, cuidaba y ayudaba a las personas. Era un excelente padre, esposo e hijo. Él era comerciante y su meta era llevarse a toda la familia a Estados Unidos a trabajar allá, donde quería montarse un negocio. Un agente del OIJ fue quien me informó que él fue una víctima colateral de la balacera”, dijo Marillac González, hermana del fallecido.

Al momento de la balacera, un agente judicial intervino e hirió a uno de los dos gatilleros, pero se escaparon. A pocos metros del bar se encontró una motocicleta con sangre, la cual se presume fue la utilizada por los perpetradores.

“Yo pido a las autoridades que por favor paren esto, basta de tantas familias inocentes que están sufriendo, mi hermano era un hombre muy digno y no como para que lo mataran así. Es algo muy doloroso”, agregó González.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Policía Judicial.

En lo que va del año, 17 personas han sido víctimas colaterales de balaceras entre grupos narco.