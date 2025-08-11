“Es una irresponsabilidad”: Maluma regaña a ‘fan’ por llevar bebé a su concierto

Durante una presentación en la Ciudad de México, el pasado fin de semana, el cantante colombiano Maluma interrumpió su show para llamar la atención a una fanática que había llevado a un bebé sin protección auditiva adecuada. El artista mostró su preocupación por la salud del menor y pidió responsabilidad a los padres o acompañantes en eventos con altos niveles de sonido.



El incidente ocurrió el 10 de agosto en el Palacio de los Deportes, en el marco de la gira mundial +Pretty +Dirty.

Maluma se dirigió directamente a la persona que sostenía al niño y le preguntó si consideraba adecuado llevar a un bebé a un concierto con un volumen tan elevado.

​“¿Sabe usted realmente lo que está haciendo? La próxima vez, protéjale los oídos”, indicó el cantante, enfatizando que la situación ponía en riesgo la salud auditiva del pequeño.

Además, el intérprete de Sobrio calificó la acción de irresponsable y agregó que el bebé no parecía estar cómodo en el ambiente del concierto.

​“Lo estaba moviendo como si fuera un juguete”, comentó.

El artista, que es padre de una hija llamada Paris, recordó que él nunca llevaría a su hija a un concierto de ese tipo y exhortó a ser más conscientes en situaciones similares.

Maluma y su pareja, Susana Gómez, recibieron a su primera hija en marzo de 2024. Desde entonces, el cantante ha compartido con sus seguidores momentos de su nueva paternidad, destacando la importancia de cuidar y proteger a los niños.



La gira +Pretty +Dirty de Maluma inició en España, en marzo de este año, recorrió Europa y América Latina, y continuará en México hasta el 16 de agosto, con un cierre programado en El Salvador el 23 de agosto. Una parte de este show fue presentada en Costa Rica el pasado febrero, como parte del PicNic Fest en su décima edición.



Repase las declaraciones completas del colombiano en este video, compartido a través de la red social TikTok por un usuario.



