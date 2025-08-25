Sucesos
OIJ busca a papá sospechoso de sustraer a menor de 2 años en La Fortuna
El niño estaba en compañía de su progenitor, Paulo de los Ángeles Escorcia, de 23 años, cuando desapareció.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide colaboración de la ciudadanía para localizar a un menor de 2 años, identificado como Wilson Alexander Amador, quien fue visto por última vez junto a su padre, el pasado viernes 22 de agosto de 2025.
El OIJ informó que el niño estaba en compañía de su progenitor, Paulo de los Ángeles Escorcia, de 23 años, en La Fortuna de San Carlos, Alajuela, cuando desapareció.
La denuncia por la aparente sustracción fue interpuesta el mismo día de los hechos.
Las autoridades solicitan a la población que cualquier información sobre el paradero del menor o de su padre sea comunicada de inmediato al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.