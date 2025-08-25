Saprissa enfrentará al Motagua sin Mariano Torres

El argentino del Saprissa, Mariano Torres, no estará para jugar ante el Motagua, la noche de este martes a las 8 p. m.

El jugador no se ha recuperado tras salir lesionado del partido contra Liberia hace más de una semana.

“Mariano no puede estar en el partido mañana. Quisiéramos que todos los jugadores estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional; todavía hay bastante inflamación en su articulación, sobre su tobillo”, explicó el técnico Vladimir Quesada.

La decisión de que siga trabajando de manera diferenciada también tiene que ver con que el sábado los tibaseños juegan el clásico ante Alajuelense.