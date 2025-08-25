Caminar y observar aves mejora la memoria y reduce el estrés, según expertos

Le invitamos a conectarse con la naturaleza y descubrir cómo una actividad tan sencilla como observar aves puede convertirse en una herramienta para cuidar su salud mental.



La neuropsicóloga Guiselle Solano y el guía profesional Alexander Montero explican los beneficios de esta práctica para estimular la memoria, reducir el estrés y mejorar la atención (ver video adjunto en la portada).



Caminar por nuestras montañas, escuchar el canto de los pájaros y enfocarse en el momento presente es mucho más que un pasatiempo: puede ser una forma efectiva de prevenir el deterioro cognitivo.



Un tema que nos invita a desconectarnos… para volver a conectar.



