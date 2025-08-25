¿Hubo "cama" a Wanchope? Kendall Waston responde sin rodeos

Con el pitazo final el sábado anterior, que trajo una goleada del Saprissa 4-0 sobre Sporting FC en el tercer retorno de Vladimir Quesada al banquillo, uno de los puntos que más habló la afición fue de una posible “cama” de los futbolistas morados hacia su antiguo entrenador Paulo Wanchope.

La idea de que los jugadores no estuvieran a gusto con su anterior técnico y que por eso al momento de un cambio de capitán, el rumbo del barco comience inmediatamente a mejorar, no es nada nuevo en el fútbol y es un análisis simplista que suele hacer el que paga el boleto.

Ante esto, el defensor Kendall Waston fue muy claro en aclarar si ellos tuvieron algo que ver con la salida de Wanchope.

“Me da gracia escuchar esos rumores, porque son mentiras, pues lo principal es la ética del jugador. Ninguno de nosotros se va a meter un puñal a sí mismo, pues al final, el perjudicado sería uno mismo, porque está en juego nuestros contratos y el sustento de nuestras familias”, declaró el espigado defensor.

Además, añadió que “nunca vamos a ir a la cancha con la disposición de perder o de montarle una cama a un entrenador. Eso no va con nuestra ideología ni con nuestros valores. Tal vez en otros lugares se dé, pero aquí en Saprissa no”.

​Al consultársele sobre las razones del cambio de actitud y la mejoría casi de inmediata, fue muy claro en dar su posición.

“No lo sé. Solo sabemos que siempre vamos a tratar de dar nuestra mejor versión en todos los partidos, porque tenemos muchísima responsabilidad con la institución”, reconoció.

Motagua duro rival.

Ya sobre el partido de este martes ante el Motagua, Waston aseguró que la planilla está curtida en este tipo de compromisos de vida o muerte.

Los morados deben vencer al cuadro catracho para conseguir así su boleto a la siguiente ronda en la Copa Centroamericana, pues un empate y una derrota los dejaría sin chance.

“Esta presión de que si juega bien lo aplauden y si al día siguiente no le va bien, lo abuchean, es algo con lo que siempre debemos lidiar. La mayoría del grupo sabe jugar estas instancias y nos gusta este tipo de presión. Este tipo de partido a todos nos encanta”, concluyó.

Este partido será las 8 p. m. en el Ricardo Saprissa. A la misma hora jugarán Cartaginés ante Independiente de Panamá, un partido que también podría marcar el destino de los morados.