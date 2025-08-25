Vea aquí la foto que confirma romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

El joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole oficializaron su relación en redes sociales, poniendo fin a semanas de especulaciones que comenzaron en julio de 2025. La confirmación coincidió con el cumpleaños número 25 de la artista.

La relación se hizo pública a través de una publicación en Instagram de Yamal, donde ambos aparecen abrazados frente a una tarta de cumpleaños, rodeados de globos en forma de corazón y un ramo de rosas. La imagen, acompañada de emojis de corazones y pastel, confirmó lo que la prensa internacional venía comentando.

Según medios internacionales como Marca, los rumores surgieron a mediados de julio tras ser vistos juntos en diversos eventos, incluyendo una escapada a Mónaco y actividades relacionadas con el FC Barcelona. Desde entonces, los seguidores de ambos han seguido con atención sus apariciones públicas.

El español de 18 años es considerado una de las mayores promesas del fútbol español. Debutó en el primer equipo del FC Barcelona a una edad récord y ha sido parte de las selecciones juveniles de España, destacándose por su velocidad, técnica y capacidad de definición. En el ámbito personal, hasta la fecha no se había confirmado públicamente ninguna relación amorosa importante.

Nicole Cucco, conocida profesionalmente como Nicki Nicole, nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Argentina.

Desde 2019, se ha destacado en la escena musical latina con éxitos como Colocao y Mala vida, colaborando con artistas internacionales y consolidándose como una de las voces emergentes del género urbano y pop. En cuanto a su vida amorosa, ha tenido relaciones mediáticas previas como su noviazgo con Trueno y su corto romance con Peso Pluma.





