La antigua Casa Presidencial

La actual sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ubicada en Calle 15, Avenidas 1 y 3 de San José, guarda una historia que enlaza a las élites políticas del siglo XIX, la presencia de la United Fruit Company y el poder presidencial.



A finales del siglo XIX, la élite nacional se asentó en los alrededores del Paseo Los Damas. Fue allí donde se levantó la casa del liberal Tomás Guardia. En 1887, durante el gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, el Estado expropió terrenos de la familia Guardia y, posteriormente, la propiedad fue vendida a la United Fruit Company para establecer sus oficinas en la capital.



En 1920, el Congreso autorizó al Estado a adquirir nuevamente la casa, que en la administración de Julio Acosta se convirtió en Casa Presidencial. La propiedad fue valorada en 125.000 colones, distribuidos en 105.000 por el terreno principal y 20.000 por el lote colindante al sur.





Durante seis décadas, la residencia funcionó como sede del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en 1980 se tomó la decisión de demolerla y trasladar al presidente a la actual Casa Presidencial en Zapote. El espacio dio paso al edificio del TSE y a la Plaza de la Libertad Electoral.



Un detalle distintivo de este inmueble era la ceremonia cívica diaria: la bandera nacional se izaba a las 6 a. m. y se arriaba a las 6 p. m., acto durante el cual se detenía el tránsito en señal de respeto.



Hoy, el edificio del Tribunal Supremo de Elecciones no solo concentra la vida electoral del país, sino que también recuerda el paso de la historia política y urbana de San José.



