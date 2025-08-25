“Estoy muy ilusionado”: Johnny López se suma al renovado ‘Sábado Feliz’
La nueva temporada del querido programa de entretenimiento estrena el 6 de setiembre.
Después de 14 años construyendo su carrera en el periodismo televisivo, Johnny López da un paso fuera de su zona de confort y se suma como presentador al nuevo Sábado Feliz, el programa de entretenimiento familiar que regresa a la pantalla de Teletica con un formato renovado.
“Me siento muy feliz, agradecido con la empresa por darme la oportunidad de sumarme a este proyecto. Entre tantas posibilidades, nombres, caras con tanta trayectoria y gente con tanta experiencia, que se me dé la oportunidad significa un reto muy bonito”, expresó a Teletica.com.
La incorporación del periodista fue una propuesta de la productora del programa, Gabriela Solano, quien ya había trabajado con él en otros espacios y confió en su capacidad para conectar con el público.
“Ella me planteó la posibilidad y me dijo: 'Yo creo que vos estás listo para una experiencia diferente a lo que estás haciendo' (…) Después de varias conversaciones y ajustes —porque yo no dejo 'Más que noticias'— se tomó el acuerdo de sumarnos”, contó.
López será uno de los presentadores, con participación en concursos, dinámicas y trabajo conjunto con figuras como “Mimi” Ortiz y Mauricio Hoffmann. El programa regresa con público en el set y busca fomentar la interacción directa, una fortaleza que Johnny asegura ha cultivado en su trayectoria en televisión.
“Sé que es una experiencia diferente a lo que he estado acostumbrado a hacer, por eso me llena de ilusión. Es otra dinámica, pero termino haciendo mucho contacto con la gente, y eso a mí me gusta mucho”, ratificó.
Un sueño cumplido
Uno de los segmentos que más emociona a Johnny es el clásico Minuto regalón, una dinámica que lo marcó desde su niñez.
“Mi sueño siempre fue ir al Minuto regalón. Esa adrenalina de ‘¡No eche eso!’, ‘¿Por qué no recoge más arroz?’ Siempre me generó un sentimiento bonito, especial (…) Espero que Gabriela y Mauricio me dejen acompañarlos ahí en algún momento”.
El periodista continúa con sus labores de lunes a viernes en MQN, por lo que su participación en Sábado Feliz se concentrará en las transmisiones sabatinas. Asegura que ha contado con el respaldo total de su equipo y de su familia.
“En la casa, todos están muy sorprendidos, pero contentos. Mi mamá, que siempre ha sido mi fan número uno, me dijo: ‘¡Ay, el Minuto regalón, usted que siempre quiso estar en eso!’.
"Marcelo (Castro) y yo lo conversamos. Siempre ha habido apoyo de su parte: si lo hace feliz, si lo ilusiona, hágalo”, acotó
Un compromiso con el legado
La nueva etapa de Sábado Feliz, que inicia el sábado 6 de setiembre, es tanto un homenaje a su creador, Nelson Hoffmann, como una apuesta por conectar con una nueva generación de espectadores. Mauricio Hoffmann asume la conducción principal, junto a “Mimi” Ortiz, Alejandra Portillo y un equipo ampliado de talentos.
La nueva temporada contará con concursos clásicos como Los Piratas del Ritmo, Canta y Plancha y El Minuto regalón, así como nuevas dinámicas, trivias, retos virales, desafíos de talento y concursos presenciales.