“Estoy muy ilusionado”: Johnny López se suma al renovado ‘Sábado Feliz’

Después de 14 años construyendo su carrera en el periodismo televisivo, Johnny López da un paso fuera de su zona de confort y se suma como presentador al nuevo Sábado Feliz, el programa de entretenimiento familiar que regresa a la pantalla de Teletica con un formato renovado.

“Me siento muy feliz, agradecido con la empresa por darme la oportunidad de sumarme a este proyecto. Entre tantas posibilidades, nombres, caras con tanta trayectoria y gente con tanta experiencia, que se me dé la oportunidad significa un reto muy bonito”, expresó a Teletica.com.

La incorporación del periodista fue una propuesta de la productora del programa, Gabriela Solano, quien ya había trabajado con él en otros espacios y confió en su capacidad para conectar con el público.

​“Ella me planteó la posibilidad y me dijo: 'Yo creo que vos estás listo para una experiencia diferente a lo que estás haciendo' (…) Después de varias conversaciones y ajustes —porque yo no dejo 'Más que noticias'— se tomó el acuerdo de sumarnos”, contó.

López será uno de los presentadores, con participación en concursos, dinámicas y trabajo conjunto con figuras como “Mimi” Ortiz y Mauricio Hoffmann. El programa regresa con público en el set y busca fomentar la interacción directa, una fortaleza que Johnny asegura ha cultivado en su trayectoria en televisión.

​“Sé que es una experiencia diferente a lo que he estado acostumbrado a hacer, por eso me llena de ilusión. Es otra dinámica, pero termino haciendo mucho contacto con la gente, y eso a mí me gusta mucho”, ratificó.

Un sueño cumplido



Uno de los segmentos que más emociona a Johnny es el clásico Minuto regalón, una dinámica que lo marcó desde su niñez.

​“Mi sueño siempre fue ir al Minuto regalón. Esa adrenalina de ‘¡No eche eso!’, ‘¿Por qué no recoge más arroz?’ Siempre me generó un sentimiento bonito, especial (…) Espero que Gabriela y Mauricio me dejen acompañarlos ahí en algún momento”.

El periodista continúa con sus labores de lunes a viernes en MQN, por lo que su participación en Sábado Feliz se concentrará en las transmisiones sabatinas. Asegura que ha contado con el respaldo total de su equipo y de su familia.

​“En la casa, todos están muy sorprendidos, pero contentos. Mi mamá, que siempre ha sido mi fan número uno, me dijo: ‘¡Ay, el Minuto regalón, usted que siempre quiso estar en eso!’. "Marcelo (Castro) y yo lo conversamos. Siempre ha habido apoyo de su parte: si lo hace feliz, si lo ilusiona, hágalo”, acotó

Un compromiso con el legado



La nueva etapa de Sábado Feliz, que inicia el sábado 6 de setiembre, es tanto un homenaje a su creador, Nelson Hoffmann, como una apuesta por conectar con una nueva generación de espectadores. Mauricio Hoffmann asume la conducción principal, junto a “Mimi” Ortiz, Alejandra Portillo y un equipo ampliado de talentos.



La nueva temporada contará con concursos clásicos como Los Piratas del Ritmo, Canta y Plancha y El Minuto regalón, así como nuevas dinámicas, trivias, retos virales, desafíos de talento y concursos presenciales.