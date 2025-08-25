Estilo de Vida
Estos dos amigos convierten cada jueves en un acto de solidaridad y dignidad
Más de 100 personas en condición de calle reciben alimento y esperanza gracias a la labor de Gustavo y Víctor. Conózcalos en esta entrevista.
En nuestra sección Gente Inspirando Gente, le presentamos a Gustavo Gutiérrez y Víctor Acuña, dos costarricenses que cada semana dedican su tiempo y corazón para entregar desayunos a más de 100 personas en condición de calle.
Junto a sus familias y con el respaldo de la fundación Chepe se Baña, llevan alimento, pero también dignidad y esperanza (ver video adjunto en la portada).
Sus historias de vida, marcadas por momentos difíciles, los motivan a servir y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque en un mundo que a veces parece ir demasiado rápido, todavía hay quienes se detienen para ayudar.
