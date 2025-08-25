Todo listo para el estreno de MQB: repase quiénes son las estrellas de esta temporada
La segunda edición del querido formato de baile estrenará el próximo 14 de setiembre.
Con un elenco de 10 celebridades confirmadas, la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) se estrenará el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m. a través de la señal de Teletica.
El presentador de televisión Ítalo Marenco fue la última figura revelada, completando así el grupo de participantes que competirán con ritmo y carisma en la pista de baile (vea el video adjunto en la portada).
“Me siento muy agradecido, me siento como en casa. Cuando hay cambios y te hacen sentir así, lo único que puedes sentir es agradecimiento”, expresó Marenco tras el anuncio oficial.
El ambiente entre los concursantes ha sido descrito como cercano, diverso y lleno de buen humor, según declaraciones de los mismos integrantes.
Los ensayos para la primera gala iniciarán en los próximos días, y ya se perciben emociones intensas entre los participantes. Desde la exigencia física que requiere el formato, hasta la presión de estar frente al público, el elenco se prepara con disciplina.
“Hemos estado saliendo a correr muchísimo para no quedarnos sin aire en la pista”, comentó la maquillista e 'influencer' Mariana Uriarte, resaltando el compromiso que implica la competencia.
Además del entretenimiento, los participantes comparten una meta solidaria: donar el premio a una causa social.
La producción promete una temporada llena de talento, emoción y momentos memorables, con el sello de competencia sana y compromiso social que caracteriza al formato.
Además de Marenco y Uriarte, otras ocho figuras reconocidas iluminarán la pista del Marco Picado cada domingo: la ex Miss Costa Rica, Yvonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya, el exfutbolista del Cartaginés, “Chiqui” Brenes; el DJ y animador brasileño, Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell, el showman Jeff On, y las periodistas Erika Morera y Thais Alfaro.