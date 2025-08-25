Todo listo para el estreno de MQB: repase quiénes son las estrellas de esta temporada

Con un elenco de 10 celebridades confirmadas, la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) se estrenará el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m. a través de la señal de Teletica.

El presentador de televisión Ítalo Marenco fue la última figura revelada, completando así el grupo de participantes que competirán con ritmo y carisma en la pista de baile (vea el video adjunto en la portada).

​“Me siento muy agradecido, me siento como en casa. Cuando hay cambios y te hacen sentir así, lo único que puedes sentir es agradecimiento”, expresó Marenco tras el anuncio oficial.

El ambiente entre los concursantes ha sido descrito como cercano, diverso y lleno de buen humor, según declaraciones de los mismos integrantes.



Los ensayos para la primera gala iniciarán en los próximos días, y ya se perciben emociones intensas entre los participantes. Desde la exigencia física que requiere el formato, hasta la presión de estar frente al público, el elenco se prepara con disciplina.

​“Hemos estado saliendo a correr muchísimo para no quedarnos sin aire en la pista”, comentó la maquillista e 'influencer' Mariana Uriarte, resaltando el compromiso que implica la competencia.

Además del entretenimiento, los participantes comparten una meta solidaria: donar el premio a una causa social.



La producción promete una temporada llena de talento, emoción y momentos memorables, con el sello de competencia sana y compromiso social que caracteriza al formato.

Además de Marenco y Uriarte, otras ocho figuras reconocidas iluminarán la pista del Marco Picado cada domingo: ​la ex Miss Costa Rica, Yvonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya, el exfutbolista del Cartaginés, “Chiqui” Brenes; el DJ y animador brasileño, Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell, el showman Jeff On, y las periodistas Erika Morera y Thais Alfaro.​



