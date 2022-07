La Oreja de Dancing: Ya se vislumbran "divas" entre las estrellas

Por Teletica.com Redacción | 5 de julio de 2022, 17:51 PM

Luego de una gala dedicada a los éxitos de la gran pantalla, las reacciones por parte de los participantes de la séptima temporada de Dancing With the Stars (DWTS) no se hicieron esperar después de la calificación emitida por los jueces.



La gran ganadora de la noche fue la modelo y presentadora Kimberly Loaiza, quien, gracias al punto extra que obtuvo al ganar el mejor paso de la noche, se logró colocar en la primera posición en solitario, dejando en la segunda casilla a Mauricio Hoffman y a Lorna Cepeda, quien por cierto mostró una mejoría en su presentación que la ayudó a escalar en la tabla de la noche.

En el segmento Tras Bambalinas, los presentadores le consultaron a los participantes cuál era su rutina antes de salir a la pista. Por un lado, Loaiza dijo que solía sacar a su pareja afuera para practicar la coreografía cuando faltaban apenas minutos para salir al aire. Por otro, una de las estrellas confesó que se tomaba un “caitazo” de vino para agarrar fuerzas antes de salir al escenario.

"Yo saco a Erick dos parejas antes de que bailemos nosotros y le digo practiquemos lo último, estiremos y evidentemente encomendarme a Dios”, dijo Kimberly, quien bailó un tango esta semana.

Por su parte, Meme Diakova y Andrés Fernández dieron mucho de qué hablar por su presentación, donde recrearon el famoso beso de Spiderman y Mary Jane en la película “Spiderman” para agregarle un picante adicional a su puesta en escena. Sobre esto, el presentador Danny CR expresó un profundo dolor, ya que, confesó, el beso le truncó su sueño de invitar a Diakova a salir.

Meme Diakova y Andrés Fernández interpretaron Spiderman en la gala dedicada al cine.





Otro de los temas que se ampliaron en el segundo episodio fueron las tensiones que ya empezaron a manifestarse entre algunas participantes, puesto que, tal y como podrán escuchar en el enlace al final de esta nota, empezaron a develarse las “divas” del elenco, quienes ya han compartido uno que otro intercambio sutil sobre a quiénes les falta mostrar “más humildad” esta temporada.



