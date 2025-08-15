Etelvina, la madre que ayudó a nacer a más de 3.500 bebés

Etelvina Arias no solo es madre de cinco hijos; es también la figura maternal de miles más.

Como enfermera obstetra durante décadas, asistió personalmente más de 3.500 partos. Lo sabe con exactitud porque cada nacimiento está registrado con su puño y letra, como parte de una misión de vida que asumió con entrega total.

Etelvina nos abre su corazón para hablar de su vocación, de las emociones que acompañan cada nacimiento, y del privilegio —como ella lo llama— de dar la bienvenida a una nueva vida.

Una historia que honra la maternidad en todas sus formas y que rinde tributo a quienes, desde la trinchera silenciosa del hospital, cambian vidas todos los días.

