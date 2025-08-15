La Vela Puerca: la banda de amigos que celebra 30 años en el Skatedra

Los uruguayos de La Vela Puerca están celebrando 30 años de música. Como parte de su fiesta de aniversario, estarán en el festival Skatedra 2025.

El evento, que se llevará a cabo este 30 de agosto en Río Campo, y cuyas entradas se pueden adquirir en www.eticket.cr, contará además con la presencia de Los Pericos y Los Calzones como invitados internacionales. De Costa Rica, la música estará a cargo de Los Garbanzos, Mentados y La Milixia.

Teletica.com conversó con Alejandro “Ale” Piccone, de La Vela Puerca, quien fue claro en señalar lo que considera el éxito de la agrupación:

“Tenemos la suerte de poder vivir una historia increíble musicalmente como amigos, como un grupo de amigos que somos. Y ahora van 30 años, impensados quizás, pero los llevamos con muchísimas ganas. Estamos muy felices de poder seguir en este camino y ojalá que sean muchos años más. Ya llegamos hasta los 30 y ahora los estamos festejando, así que felices con eso”, señaló.

Los uruguayos tienen a su haber ocho discos de estudio y Piccone asegura que están listos para seguir componiendo y llevando su show por el mundo entero, para poner a la gente a bailar.

Esto es lo que pueden esperar sus fanáticos en el ‘chivo’ que se avecina:

“Vamos a dar un show de 90 minutos, repasando todos los discos, con mucha energía para que la gente no pare de moverse desde el principio hasta el final. Esa es la propuesta que traemos este 2025”.

Integrantes de La Vela Puerca

Sebastián “Enano” Teysera — voz; ocasionalmente armónica, teclado, percusión y guitarra; batería (1995-1996)

Sebastián “Cebolla” Cebreiro — segunda voz; ocasionalmente guitarra acústica

Santiago “Santi” Butler — guitarra eléctrica

Rafael “Rafa” Di Bello — guitarras eléctrica y acústica

Nicolás “Mandril” Lieutier — bajo eléctrico

Carlos “Coli” Quijano — saxo

Alejandro “Ale” Piccone — trompeta

José “Pepe” Canedo — batería

Diego Méndez — tecladosDiscografía de estudio

1998: Deskarado · 2001: De bichos y flores · 2004: A contraluz · 2007: El impulso · 2011: Piel y hueso · 2014: Érase... · 2018: Destilar · 2022: Discopático



