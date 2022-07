Punto extra definió gala de películas en DWTS: Kim Loaiza se quedó con el primer lugar

Por Allan Andino | 3 de julio de 2022, 21:10 PM

Cuando todo apuntaba a que habría triple empate en el primer lugar con 21 puntos, la modelo Kimberly Loaiza se sacó un as bajo la manga en el último minuto, pues gracias al veredicto del jurado le otorgaron el punto extra por el mejor paso y la dejó en solitario como la líder de la gala dos, con 22 puntos, la noche de este domingo.

Antes de hacerse público el mejor paso tanto Loaiza, Mauricio Hoffmann y Lorna Cepeda empataban todos con 21 puntos en la cima.

La segunda gala del espacio “Dancing with the Stars” en su sétima temporada transportó a televidentes y público presente a la magia de la gran pantalla. En esta ocasión la temática era noche de películas de Hollywood.

A ritmo de “quickstep”, la periodista deportiva Gabriela Jiménez y su bailarín Kevin Vera abrieron el espectáculo con el tema de la película “Grease”, “You are the one that I want”. Ella explicó que hizo caso a las recomendaciones de la primera gala para mejorar su postura y la línea de sus brazos.





El presentador Randall Vargas le consultó segundos después de su presentación, si siente una alegría extra por el gol que marcó Cartaginés en los últimos minutos, equipo donde juega su novio Marcel Hernández, a lo que respondió sin dar mucha relevancia al tema: “(Me siento) Súper bien”. Jiménez recibió un total de 16 puntos.

Acto seguido el modelo y ahora cantante Bryan Ganoza, bailó el género rumba junto a su coreógrafa la mexicana Jahzell Acevedo. El tema que les correspondió fue “See you again” del filme “Rápidos y Furiosos 7”. Al “Cabro más macabro” los jueces le aplaudieron que ya no lleva las cuentas del tiempo de la canción, algo que sí sucedió en su debut hace una semana. Su puntuación fue un 19, la misma que recibió en la primera gala.





La tercera pareja en escena fue el campeón defensor de esta competencia Javier Acuña y su pareja la exmodelo de “A todo dar” y empresaria Nicole Aldana. Ellos se movieron a ritmo de mambo con “Time of my life” de la cinta “Dirty dancing”.

Aldana hizo su presentación a pesar de tener ya hace varios días una fisura en una costilla en el lado derecho y confesó que ya no le duele. Su calificación del tridente 19 puntos.





En esta gala en la silla de jueces estaban Alex Costa, Silvia Baltodano y en sustitución de David Martínez, acudió la también coreógrafa y experta en bailes contemporáneos Maripili Araya.

Otra que le tocó bailar arrastrando una lesión fue la coreógrafa Lucía Jiménez junto al tenor Joaquín Yglesias. La pelirroja había sufrido un corte en su pie derecho en uno de los ensayos pero tomó precauciones para no tener problemas y salió a la pista vendada. A ellos les correspondió hacer pasos de rumba con una canción de la película “Top Gun” del actor Tom Cruise.





“Analizamos los momentos de la película, tristes y de enamoramientos y que suene como pequeños detalles de partes de la cinta”, externó el tenor. Esta pareja sumó 19 puntos en total.

El exjugador del Herediano Víctor “Mambo” Núñez tuvo sus minutos en pista y elevó las emociones del público asistente al lado de la bailarina salvadoreña Yessenia Reyes. “Hustle” fue el género musical que interpretaron con el tema “Stayin Alive” de los Bee Gees, correspondiente a la película “Fiebre de sábado por la noche”.

“Traté de darlo todo y sin Yess nada hubiera sido posible”, expresó Núñez quien se fue con 18 puntos.





Luego de un mal debut en la primera gala con 15 puntos en el fondo de la tabla, los aires de revancha llegaron para el periodista de “Más que noticias” José Miguel Cruz. El reportero y su pareja Angie Gamboa les tocó rumba y contemporáneo con el tema “Todo lo que hago, lo hago por ti”, de Bryan Adams, canción del “soundtrack” del filme “Robin Hood: El príncipe de los ladrones” de 1991.

“Lo hice con todo mi corazón y lo estoy disfrutando”, añadió “JM”. La sumatoria de paletas del jurado le sonrió en esta oportunidad con 19 puntos.

Por su parte, la sétima pareja en demostrar lo aprendido en la semana fue la modelo Kimberly Loaiza y su bailarín el mexicano Erick Vásquez. A ritmo de tango con una canción de la icónica cinta “El Padrino” fue su prueba de fuego anoche. “Me costó mucho, tuve consejitos por ahí pero creo que no lo hice tan mal”, añadió la vecina de Tibás, quien tuvo la nota más alta hasta ese momento, triple sietes para lograr 21 puntos.





La productora audiovisual e “influencer” Melissa Diakova se tiró a pista al lado del coreógrafo nuevo de esta temporada, Andrés Fernández. Un veloz “quickstep” adaptado a un tema del superhéroe “Spiderman”, fue su puesta en escena. La pregunta que todos se hicieron y la misma jueza Maripili Araya consultó fue, como parte de la coreografía, ¿ese beso fue de verdad? Ya que la pareja imitó la escena del beso con el Hombre Araña boca abajo. La respuesta de Diakova fue, “sí, fue de verdad”. En total ellos obtuvieron 16 puntos.

El presentador Mauricio Hoffmann y su bailarina Alahnna Morales saltaron a la pista con una rumba y contemporáneo. La película en cuestión fue “Nace una estrella” del 2018, con el tema “Shallow” de Bradley Cooper y Lady Gaga.

Hoffmann era otro de los lesionados de esta semana, puntualmente en uno de sus glúteos por una caída, pero eso no fue impedimento para sorprender al jurado con su esfuerzo en esta puesta en escena, con los pies descalzos como exige este género musical. Un total de 21 puntos empatando a Loaiza en el primer lugar fue su sumatoria.

La última en bajar el telón de la gala dos fue la actriz colombiana Lorna Cepeda, la famosa “Peliteñida” de la novela “Yo soy Betty la fea”. La oriunda de Cartagena y su coreógrafo Michael Rubí saltaron al centro de la pista con cha cha, al son del tema de la película “Mamma Mía”.





"Estoy un poquito mareada, pero ya mejor, muy contenta y muy feliz", contó la colombiana.

Su misión era mejorar el 15 que sacó la semana anterior y lo logró, obteniendo de mano de los jueces un total de 21 puntos.

Como mencionamos al inicio, Kimberly Loaiza en su tango logró 22 puntos, suficiente para estar en solitario en el primer lugar de la tabla.

Las votaciones ya están abiertas para que le den su preferencia a su pareja favorita, pues, el próximo domingo será noche de nominación.