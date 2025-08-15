Neto Rangel sobre su llegada a MQB: “La gente espera que lo haga perfecto por ser brasileño”

El modelo, empresario y DJ brasileño, Neto Rangel, se convirtió en el sexto participante confirmado de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), el programa que combina destreza, carisma y disciplina en la pista de baile.

Rangel confesó a Teletica.com que su emoción se mezcla con los nervios de regresar al escenario luego de más de una década alejado profesionalmente del baile.

“Me siento demasiado feliz por la experiencia. Siento que va a ser un viaje muy loco. Trabajé muchos años con el baile, pero hace más de 10 años que no me dedico a eso, y no es lo mismo. Lo que yo bailaba eran algunos ritmos brasileños o coreografías específicas, y ahora viene un reto muy diferente”, relató.

El brasileño admite que el regreso a los ensayos y al entrenamiento físico le genera presión, pero también entusiasmo.

“No le miento, estoy nervioso. Me imagino que todos los participantes también lo están. Pero voy a aceptarlo con buena actitud. Ya me puse en la cabeza que voy a disfrutar el proceso, sin presiones ni miedos, sin pensar en el qué dirán. Me encanta bailar y lo he hecho muchos años de mi vida, así que lo que quiero es disfrutar cada momento”, aseguró.

Neto Rangel es un rostro familiar de la televisión costarricense, con experiencia en espacios como Qué buena tarde y el próximo Sábado Feliz. Sobre cómo se dio su participación en MQB, Rangel explicó que la invitación surgió tras varias conversaciones con la productora Vivian Peraza.

“Con Vivi ya había hablado en otras ocasiones, pero no fue posible por temas de trabajo. Para quienes trabajamos en entretenimiento, de agosto a diciembre es la temporada más alta de eventos. Este año, gracias a Dios, pude acomodar la agenda para estar en el programa”, relató.

Actualmente, el brasileño forma parte del equipo de Qué buena tarde, donde está todos los martes, y también estará presente en la nueva temporada de Sábado Feliz. Con la incorporación de MQB, su calendario se vuelve aún más activo.

“No puedo estar más contento. Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha dado muchas bendiciones, y trato de hacer las cosas bien, ir por buen camino. Me llevo increíble con todas las productoras de los tres programas. Vamos paso a paso, haciendo las cosas bien e ilusionado de que empiece la competencia”, agregó.

Preparación física y mental

La exigencia de MQB no solo recae en la coreografía, sino también en la condición física y la fortaleza mental. Neto se encuentra entrenando diariamente para llegar en las mejores condiciones posibles.

“Ahora mismo estoy en el gimnasio, haciendo cardio para mejorar la condición física. Tengo mucho tiempo sin bailar y eso pesa, así que estoy trabajando para llegar al 7 de septiembre en óptimas condiciones”, comentó.

En cuanto a los comentarios del público y las redes sociales, reconoce que lleva años aprendiendo a manejar la presión.

“Llevo muchos años en televisión y sé que no se puede agradar a todo el mundo. Siempre habrá comentarios buenos y malos. Internet se presta para que la gente opine, a veces incluso de forma dura, sobre todo con las chicas, y eso me duele. Pero voy a hacer mi trabajo y disfrutar el proceso; los que quieran apoyarme, bienvenidos sean”, afirmó.

Ritmos esperados

La relación de Neto con el baile viene desde su infancia en Brasil.

“En Brasil, la mayoría de los hombres o juegan fútbol o bailan. Yo jugué fútbol por mucho tiempo, y luego llegó el baile a mi vida. Nunca fui a una academia ni tuve profesor; aprendí en las fiestas, en casa, con mi mamá y con amigos”, explicó.

Cuando llegó a Costa Rica, se unió a su antiguo grupo Swing Boom, con el que trajo ritmos como el axé y el funk brasileño. Sin embargo, Rangel admite que otros estilos como bolero, salsa, bachata, paso doble o cumbia representan un verdadero reto, pues no los domina profesionalmente.

“Eso es parte del reto del programa. No soy el único; hay participantes que nunca han trabajado con el baile, y eso hace bonito MQB: es un desafío para todos”, indicó.

Sobre sus preferencias, Rangel señaló que la cumbia es el ritmo que más ilusión le provoca.

“Me gusta mucho la cumbia, aunque no sé bailarla ni he tomado clases. Siento que tiene mucha energía y suena muy bien. Con una buena profesora, creo que podría hacerlo muy bien”. No obstante, el baile brasileño es el que le genera mayor presión: “La gente espera que lo haga perfecto por ser brasileño, pero yo solo manejo lo básico. Esa presión me intimida, pero también me motiva”, confesó.

El brasileño agradeció a quienes lo apoyaron desde antes de su confirmación.

“La vida es una sola y hay que vivir esas experiencias. Gracias a quienes me han apoyado, y también a quienes no, no pasa nada. Voy con todo”, aseguró.

Con Neto Rangel, la lista de concursantes ya suma seis nombres confirmados: Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Ericka Morera. La producción indicó que aún faltan cuatro participantes por anunciar antes del esperado estreno, programado para el 7 de septiembre.

La segunda temporada de Mira quién baila promete combinar diversidad, energía y emoción en la pista, mientras Neto Rangel busca demostrar que la samba brasileña también tiene un espacio destacado en la televisión costarricense.

