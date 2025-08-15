Sexto participante de ‘Mira quién baila’ tiene la samba en la sangre

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) continúa revelando sorpresas. Este viernes se confirmó que el modelo y empresario brasileño radicado en Costa Rica, Neto Rangel, será el sexto participante en disputar el título del popular reality de Teletica.

Rangel, reconocido por su trayectoria en el espectáculo nacional con proyectos como Swing Brasil y Swingy Carioca, así como por su faceta empresarial en el país, aceptó el reto de demostrar su talento en un escenario televisivo que combina ritmo, técnica y carisma.

El anuncio se realizó en el programa De Boca en Boca y las redes sociales oficiales del concurso de baile.

“Me siento demasiado feliz por la experiencia. Siento que va a ser un viaje muy loco. Trabajé muchos años con el baile, pero hace más de 10 años que no me dedico a eso, y no es lo mismo. Lo que yo bailaba eran algunos ritmos brasileños o coreografías específicas, y ahora viene un reto muy diferente. “No le miento, estoy nervioso. Me imagino que todos los participantes también lo están. Pero voy a aceptarlo con buena actitud. Ya me puse en la cabeza que voy a disfrutar el proceso, sin presiones ni miedos, sin pensar en el ‘qué dirán’. Me encanta bailar y lo he hecho muchos años de mi vida, así que lo que quiero es disfrutar cada momento”, confesó a Teletica.com.

Con la incorporación de Rangel, la lista de competidores queda conformada por Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Ericka Morera, quienes prometen ofrecer una temporada cargada de energía, diversidad y sorpresas en la pista.

La producción de MQB adelantó que aún quedan cuatro nombres por revelar, mientras la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada inicia.

​