Alejandra y la red de leche materna que salvó una vida

Alejandra Sáenz vivió momentos de angustia cuando su bebé llegó al mundo en condiciones delicadas. Pero lo que podría haber sido una tragedia, se transformó en una historia de esperanza gracias a una red silenciosa de mujeres solidarias: madres donadoras de leche materna.

En esta nota, Alejandra comparte cómo este gesto de otras madres permitió que su hija sobreviviera. Su testimonio muestra el poder de la empatía, el valor de los bancos de leche humana y la fuerza que nace cuando las mujeres se apoyan entre sí.

Una historia que inspira y que subraya que, en ocasiones, la leche puede ser también un acto de amor.

