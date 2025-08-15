Conozca a la sétima participante de 'Mira quién baila'

La fisioerapeuta Katherine Campbell fue confirmada la tarde de este viernes como la sétima participante de Mira quién baila (MQB).

Así trascendió en el programa De Boca en Boca, poco después de que se anunciara a Neto Rangel como el sexto competidor.

Campbell es doctora en Fisioterapia y tiene más de una década de experiencia. Es especialista en incontinencia, rehabilitación pélvica y rehabilitación deportiva, está comprometida a capacitar a sus pacientes para que recuperen la función, alivien el dolor y mejoren su calidad de vida.

También es

hermana

del jugador de la Liga Deportiva Alajuelense y la Selección Nacional de Costa Rica, Joel Campbell.

La lista de competidores la completan por Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Ericka Morera, quienes prometen ofrecer una temporada cargada de energía, diversidad y sorpresas en la pista.

La producción de MQB adelantó que aún quedan tres nombres por revelar, mientras la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada inicia.



