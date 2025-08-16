Sporting y San Carlos empatan en el inicio de la jornada 4 del Apertura 2025

El primer partido de la jornada 4 del Apertura dejó un empate entre Sporting FC y San Carlos.

El punto cosechado permite a los albos sumar por primera vez en el certamen, mientras que los dirigidos por Geiner Segura alcanzan cuatro unidades.

El encuentro fue muy disputado y no sobraron las emociones en el terreno de juego del Estadio Ernesto Rohrmoser.

El marcador se abrió en el primer tiempo con un autogol del norteño José David Sánchez al minuto 21.

El empate llegó en la segunda parte. El portero de los josefinos, Leo Moreira, salió mal y el rechazo lo encontró Nextaly Rodríguez al minuto 73. Para colmo de males, al 77’ se fue expulsado Youstin Salas por doble amarilla.

Luis Marín tuvo que reajustar al equipo, mientras que Segura, desde el banquillo, buscó soluciones para destrabar el juego.

Tras 90 minutos, ninguno de los equipos pudo sacarse ventajas y se repartieron el botín.

En la siguiente jornada del campeonato nacional, Sporting FC visita a Saprissa, y San Carlos recibe a Herediano.

