Adele regresa con su nuevo video "Easy on me"

La superestrella mundial, Adele, regresa con el lanzamiento de su nuevo single y video "Easy On Me" que pertenece a su nuevo álbum “30”.



Su lanzamiento será el 19 de noviembre. A principios de esta semana, Adele compartió la noticia con una nota personal a sus fans haciéndoles saber que estaba "finalmente lista para sacar este álbum".

El video fue filmado el mes pasado en Quebec y cuenta con la colaboración, una vez más, del director ganador del Gran Premio de Cannes, Xavier Dolan (Mommy, It's Only The End The World).

"Honestamente esperaba que esto sucediera", señaló Dolan. "Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas que se reconectan después de años separados, he cambiado, Adele cambió. Y esta es una oportunidad para celebrar cómo ambos hemos evolucionado, y cómo ambos también nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos. Es todo lo mismo, pero diferente". El video comienza en la misma casa que la pareja usó para grabar el video del exitoso sencillo de Adele de 2015 "Hello".

El video, que fue subido hace siete horas en la cuenta oficial de Adele de YouTube, ya cuenta con más de 11 millones 300 mil vistas y más de 1.2 millones de "me gusta".

“30” es el primer álbum de Adele desde el lanzamiento de su tercer álbum de estudio “25” en noviembre de 2015.

Está producido por los antiguos colaboradores de la artista británica, Greg Kurstin, MaxMartin, Shellback y Tobias Jesso Jr, así como con los nuevos colaboradores, Inflo y Ludwig Göransson.

“30” está disponible para preventa en todos los minoristas físicos y digitales de todo el mundo. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.