Todo sobre la nueva cédula de identidad costarricense

Costa Rica cuenta con un nuevo diseño de cédula de identidad que incorpora mayor seguridad y tecnología avanzada.



¿Debe cambiar su documento actual? ¿Qué beneficios trae esta actualización para usted?



Luis Antonio Bolaños, director general del Registro Civil, responde a estas preguntas y despeja todas sus dudas en esta entrevista.



