Todo sobre la nueva cédula de identidad costarricense
Luis Antonio Bolaños, director general del Registro Civil, despeja todas sus dudas en esta entrevista.
Costa Rica cuenta con un nuevo diseño de cédula de identidad que incorpora mayor seguridad y tecnología avanzada.
¿Debe cambiar su documento actual? ¿Qué beneficios trae esta actualización para usted?
Luis Antonio Bolaños, director general del Registro Civil, responde a estas preguntas y despeja todas sus dudas en esta entrevista.
