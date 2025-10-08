EN VIVO
Le decimos qué hacer si tiene piedras en el riñón y espera cirugía

El doctor Fabio Hernández, nefrólogo, ofrece recomendaciones clave para cuidarse mientras ingresa al quirófano.

Por Teletica.com Redacción 8 de octubre de 2025, 9:56 AM

Las piedras en el riñón varían en tamaño, desde medio centímetro hasta más grandes, y pueden generar complicaciones si no se manejan adecuadamente.

El doctor Fabio Hernández, nefrólogo, ofrece recomendaciones clave para cuidarse durante la espera de una cirugía y detectar señales de emergencia.

Aprenda con nosotros qué hacer para proteger su salud renal (repase la información completa en el video adjunto). 

