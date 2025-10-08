¿Usará el Piojo Herrera a Kendall Waston como delantero? Esto responde el técnico

Desde que apareció su nombre en la convocatoria, todos imaginamos la situación. Últimos minutos, La Sele urgida de un tanto y Kendall Waston arriba guerreando en las alturas.

Sin embargo, para el técnico Miguel Herrera, Waston es central y ahí es el único lugar en donde lo visualiza.

"No, no, no. Él es central y ahí lo vamos a utilizar, si a algún técnico le gustó eso de usarlo de atacante, pues se respeta la idea, pero ante una urgencia si nosotros lo ocupamos adelante lo vamos a realizar, todo depende de las circunstancias, pero su función es de defensor, ahí ha escrito su historia y ahí lo hemos trabajado", mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Lo que habrá que ver es si el estratega lo utiliza como titular o bien si mantendrá el conjunto de centrales que viene utilizando a lo largo de su proceso, pues este es apenas el primer llamado de espigado defensor en la era Piojo Herrera.

Lo que sí es cierto es que el estratega mantendrá la línea de cinco y no hará muchas modificaciones.

“Nunca he jugado con línea de cuatro, todos los hemos iniciado con línea de cinco y cuando tengamos que modificar lo tenemos que hacer y listos, cualquiera puede iniciar”, indicó.

La única duda de la Tricolor previo al partido ante Honduras es Celso Borges, quien este miércoles tampoco estuvo presente en el entrenamiento y realizó prácticas por aparte.

Los que sí se unieron fueron Keylor Navas, quien sufrió un golpe y quedó al margen el martes por la mañana, y de Manfred Ugalde, quien se incorporó hasta el martes por la tarde a las prácticas por un retraso en su vuelo.