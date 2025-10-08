Solicitud para que Fabricio Alvarado renuncie a inmunidad llena de insultos el Plenario

La solicitud que un grupo de diputados del Partido Liberación Nacional presentó este miércoles para exigirle a Fabricio Alvarado que renuncie a su inmunidad y enfrente las denuncias de presunto abuso sexual, desató una ola de insultos en el Plenario Legislativo. ​

“Yo no he escuchado tantas malas palabras desde que fui al estadio con mi papá. Tenía años de no escuchar tantas groserías y tan malas palabras, nunca esperé escucharlas, eso sí, de quien nos regalaba Biblias hace tres años. Por algo el refrán dice ‘el diablo repartiendo escapularios’”, dijo el frenteamplista Antonio Ortega.

Efectivamente, el legislador David Segura tomó hoy la palabra para insultar a Liberación Nacional y a sus partidarios, a quienes llamó “ratas” y “parásitos”, incluida una alusión directa al expresidente José María Figueres.

“Francisco Nicolás, ¿por qué no te callás?, sos un payaso y un irresponsable. Usted de verdad no entiende que atacando suciamente a Fabricio Alvarado no va a beneficiar a su candidato Álvaro Ramos, porque los costarricenses se vomitan en Liberación Nacional por diputados como usted”, aseveró Segura.

Antes, Nicolás había pedido a Alvarado renunciar a su inmunidad para enfrentar su proceso en los tribunales.

“Esto no es un montaje contra usted, es para que se haga justicia, incluso con usted mismo, usted no merece estar viviendo esta situación si realmente es inocente, entonces el no acercarse al proceso judicial significa que usted lo va a dejar avanzar y llegar hasta que se acabe su inmunidad”, había dicho Nicolás.

Los insultos de Segura, y la postura de Alvarado, también encontraron eco en el Frente Amplio: sus diputados cuestionaron la “bajeza” del discurso de esta tarde y la resistencia del también candidato presidencial a renunciar a su inmunidad.

“Yo sé que usted tiene familia, y enfrentan esto con dolor, ¿pero el dolor de las víctimas dónde queda? ¿El dolor de las niñas? Que la vergüenza cambie de lugar”, dijo la independiente Johana Obando.

“Disculpen costarricenses, por tener diputados de esta calidad. Aquí se discuten ideas, planteamientos, pero jamás me van a oír a mí diciéndole rata a ningún compañero diputado. Esa es una discusión de muy poca altura”, criticó el verdiblanco Óscar Izquierdo.

Luego de esa discusión, Fabricio Alvarado finalmente tomó la palabra y aseguró que no renunciaría a su inmunidad porque no es el momento procedimental para hacerlo.

"Veo bastante ignorancia porque procedimentalmente no puedo renunciar a la inmunidad. No existe la posibilidad de renunciar a este fuero de improcedibilidad, tiene que llegar una acusación de la Fiscalía, una solicitud de la Fiscalía para levantar la inmunidad, pasando por el tamiz de la Corte Suprema, para que después venga esta Asamblea Legislativa y sea la Asamblea la que termine votando y tomando una decisión, por eso veo bastante ignorancia en esta carta y en la solicitud.



"No hay acusación y yo confío plenamente en que no la habrá. No me voy a prestar para litigar este asunto ni en el Plenario, ni en la prensa, ni en las redes sociales. Si notaron no he dicho nada del caso, no he dicho nada ni lo diré, porque esta no es una sala de juicio. Que se litigue, donde tiene que litigarse, que se haga justicia, donde yo sé que se hará justicia. El tiempo me dará la razón, se los aseguro", finalizó.



Repase aquí la sesión de este miércoles: