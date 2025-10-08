Villarreal-Barcelona de LaLiga se jugará en Miami el 20 de diciembre

Madrid, España | El partido Villarreal-Barcelona, por la decimoséptima fecha del campeonato español, se disputará el 20 de diciembre en Miami, informó este miércoles LaLiga.

"Ya está prácticamente terminado (...) En vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, se jugará en Miami", anunció Javier Tebas, presidente de la LaLiga, en un evento de marketing deportivo en Miami.

El anuncio de Tebas llega días después de que la UEFA confirmara que el encuentro, originalmente programado en el estadio del Villarreal, se disputará en Estados Unidos.

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión", señaló Tebas en un comunicado publicado por LaLiga este miércoles.

El presidente de institución indicó que entiende y respeta "las inquietudes que pueda generar esta decisión", pero quiso ponerlas en contexto.

"Se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada. LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo", agregó.

"Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España", explicó Tebas.

En el comunicado, los presidentes del Villarreal y Barcelona también expresaron su conformidad al respecto.

"Para el Villarreal CF es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos", afirmó Fernando Roig, máximo responsable del conjunto castellonense.

"Sabemos que con este partido que se jugará fuera se verán afectados nuestros abonados y por eso llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles. Confiamos en que será una gran experiencia", aclaró Roig.

Por su parte, Joan Laporta agradeció a LaLiga la oportunidad de que el FC Barcelona pueda seguir acercándose a uno de sus mercados estratégicos y ampliar su red de aficionados.

"Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel", subrayó el presidente del Barça.

La patronal reiteró que "su propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LaLiga como una de las mejores competiciones del mundo, todo ello preservando la integridad de la misma".

- Compensación al aficionado local -

También reveló que el choque "será retransmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales" y medidas de compensación para los hinchas del equipo local.

"Los abonados del Villarreal CF podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad", explicó LaLiga.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de la Capital del Sol, con una capacidad para más de 65.000 espectadores.

La UEFA aprobó el lunes la solicitud de la RFEF de trasladar la disputa del partido a Miami, a disgusto de los capitanes de ambos equipos, que tildaron la decisión de "falta de respeto" por ser excluidos de las consultas por parte de La Liga, la RFEF y la UEFA.