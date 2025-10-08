Victoria Beckham, protagonista de un documental en tres partes en Netflix

Victoria Beckham, excomponente del grupo musical Spice Girls y ahora diseñadora de moda y empresaria, se sincera sobre el recorrido de una chica que "quería desesperadamente ser amada" en un documental de Netflix que se estrenará este jueves.



El estreno mundial de esta serie de tres partes, dirigida por la estadounidense Nadia Hallgren, realizadora de un documental sobre Michelle Obama en 2020, tendrá lugar el miércoles por la noche en Londres.



En este documental, titulado simplemente "Victoria Beckham", la británica, habitualmente percibida como fría y distante, se abre sobre su trayectoria y "los altibajos" que la han formado, resume la propia protagonista en Instagram.

​"La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!", dice con humor en el tráiler oficial del documental.

La empresaria de 51 años se describe como una "niña torpe" que "quería desesperadamente ser amada", y relata su difícil entrada en el mundo de la moda tras la disolución de las Spice Girls.

​"La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?", cuenta la excantante, madre de cuatro hijos, esposa del igualmente célebre exfutbolista David Beckham, y hoy reconocida diseñadora al frente de un imperio valorado en varias decenas de millones de dólares.

Figuras emblemáticas de la moda, como la exdirectora de Vogue USA Anna Wintour o el diseñador Tom Ford, hablan en la serie, producida por Studio 99, la empresa de su marido, David Beckham.



La serie llega dos años después del documental de Netflix dedicado a David Beckham, que batió récords de audiencia en el Reino Unido, según la plataforma.



David Beckham es también copropietario del club estadounidense de fútbol Inter de Miami, donde juega la estrella argentina Leo Messi.