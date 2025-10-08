¿Presidente más joven de Costa Rica? La pregunta que frenó a participante de QQSM

Una nutricionista y una estudiante de enfermería fueron las dos participantes de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), ambas participantes se llevaron a sus casas ₡2.5 millones.

La primera en sentarse en la “silla caliente” fue Karina Solís Sandoval, esta nutricionista de 31 años estuvo a una pregunta de alcanzar la segunda zona segura de los ₡3.5 millones, pero al no saber la respuesta y quedarse sin comodines, no se quiso arriesgar y mejor se retiró con su dinero asegurado.

“Ver el programa es una actividad que nos encanta a mi pareja y a mí, es una de nuestras actividades favoritas, nos parece muy retador. Le dedico mi participación a todas las personas que amo”, contó la vecina de Heredia.

La pregunta que dejó en el camino a la joven fue:

Según el Índice Global de Habitabilidad 2025, la mejor ciudad del mundo para vivir es:

A: Zúrich, Suiza

B: Tokio, Japón

C: Santiago, Chile

D: Copenhague, Dinamarca (Repuesta correcta)

Segunda participante

Por su parte, Sammy Amador Hernández, fue la segunda en concursar, la joven también se logró ganar ₡2.5 millones.

“A mi padre le gustaba mucho, él fue mi principal motivación, desde los siete años dibujo, aprendí que leer es un buen hábito para adquirir conocimiento. Me gustaría utilizar el premio para pagar mi carrera universitaria o algún viaje”, dijo la vecina de Alajuela.

La pregunta que dejó en el camino a la estudiante de enfermería de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue:

De los siguientes mandatarios de nuestro país, ¿cuál era el más joven cuando asumió la presidencia?

A: Carlos Alvarado Quesada

B: José María Castro Madriz (Respuesta correcta)

C: Bernardo Soto Alfaro

D: José Figueres Ferrer

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.