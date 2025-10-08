¡Vea aquí los ensayos para la quinta gala de ‘Mira quién baila’!

Ya dos famosas dijeron adiós a la competencia, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas, y la competencia aumenta cada vez más de nivel. Por ello, los competidores de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) afinan sus pasos de cara a la quinta gala, noche en la que habrá dos parejas nominadas.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.



Estos son los horarios de los próximos días:

Miércoles 8 de octubre

Jueves 9 de octubre

En la quinta gala no hay eliminación, pero en la sexta noche de competencia una tercera pareja será eliminada del reality.

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



