Llega un evento para los amantes del fútbol y los videojuegos: el Mundialito Gamer

El Mundialito Gamer se perfila como uno de los eventos más esperados del año, sirviendo como antesala al Mundial de Fútbol 2026.

Organizado por Infinity, Teletica y Grupo Garnier, y bajo el liderazgo de Javier Álvarez, conocido como “Voncita”, único jugador profesional de FC en el país y excapitán de la Selección Nacional, esta iniciativa busca conectar a la comunidad gamer con la pasión futbolera que une a millones de personas en todo el mundo.

Promete una producción de primer nivel y los mejores talentos del país bajo un formato único.

El torneo contará con dos fases principales:



1. Clasificatoria online masiva, abierta a jugadores de todo el país, donde disputarán el cupo a la Fase Presencial.



2. Fase presencial, donde los 48 mejores jugadores representarán a cada una de las naciones clasificadas al Mundial 2026 y disputarán en eventos en vivo el campeonato.



Además, en el marco del Infinity Play Gamergy, se llevó a cabo un torneo de FC25 donde se consiguió al primer clasificado a la etapa presencial del mundialito: Dylan Calderón, quien estará buscando consagrarse de nuevo en esta competencia y por ahora, es el rival a vencer.



El Mundialito Gamer no solo promete emociones fuertes, sino también grandes premios para los participantes, que serán anunciados próximamente junto con las fechas oficiales de inscripción.



Como parte de su compromiso con la innovación y el entretenimiento, Teletica llevará a sus pantallas los momentos más emocionantes del torneo, permitiendo a los televidentes vivir de cerca esta experiencia que une generaciones a través del deporte y la tecnología.



¡Atención gamers y fanáticos del fútbol! Muy pronto podrán inscribirse y ser parte de esta experiencia única. Para más información, seguí las redes sociales de Teletica, Infinity Gaming Center y Grupo Garnier.

