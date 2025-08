Álvarez Desanti: “El que no va a llegar al próximo Gobierno es don Álvaro si sigue en esa línea”

El exdiputado y excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, aseguró que Álvaro Ramos no será presidente de la República mientras mantenga la línea confrontativa hacia figuras liberacionistas.

Lo hizo horas después de que Ramos asegurara que Desanti no estará ni en su campaña ni en su Gobierno, ni siquiera como financista.

“En mi caso no tengo ningún interés de participar en la campaña. Hoy se nos adelantó que ni los Arias, ni Figueres, ni mi persona iremos al próximo Gobierno. Yo creo que los costarricenses tienen que saber que eso no nos va a quitar el sueño de hoy en la noche.

“Pero lo que sí deben saber los liberacionistas es que el que no va a llegar al próximo gobierno es don Álvaro si sigue en esa línea. Hoy finalizo reiterando con ustedes mi preocupación. No van bien las cosas, hay que hacer un cambio”, aseveró.

Desanti ya había criticado, la semana anterior, la falta de capacidad del candidato por solucionar la asamblea cantonal de San Ramón y por, según él, querer imponer a Miguel Guillén, actual secretario general del partido, como candidato a diputado en representación ramonense.

Ante esto, Ramos insistió en que ni Desanti, ni Roberto Thompson ni Johnny Araya están en su campaña, como tampoco los Arias o los Figueres.

El exdiputado cuestionó que, lejos de aceptar esa crítica, Ramos se dedicó a ofenderlo y que esa es precisamente la línea que, para él, aleja al PLN del objetivo.

“Esto es una llamada a atención, esto debe demostrarle a nuestro candidato que tiene que cambiar el rumbo, que no puede seguir en esa línea, que no puede atacar a quienes lo critican, que si hay un problema en San Ramón debe resolverlo y que los costarricenses se van a preguntar cómo, si no puede resolver un pequeño problema de un partido político en un cantón, va a poder resolver los problemas de Costa Rica”, añadió.