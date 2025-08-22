Chaves niega derecho de respuesta a contralora: “¿Por qué tengo yo que darle audiencia?”

El presidente Rodrigo Chaves aseguró, este viernes, que no dará a la contralora el derecho de respuesta por los “insultos y afirmaciones falsas” que Marta Acosta, denunció, recibe desde hace meses.

“Yo no soy ni un medio televisivo ni un medio de prensa. La contralora está grandecita, tiene presupuestos exagerados, equipos de prensa y si ella quiere defenderse que se defienda.

“¿Por qué tengo yo que darle la audiencia que ella no tiene para defender a alguien quien a todas luces le hace daño cotidiano a esta Patria? Que vea ella qué hace, yo no tengo por qué”, aseveró Chaves.

Acosta envió este jueves un oficio al mandatario en el que le exigía que en la conferencia de prensa del próximo miércoles leyera su descargo sobre esas acusaciones.

“Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas, como lo exige la ley, para cualquier demanda o proceso judicial posterior”, afirma el oficio.