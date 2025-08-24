Minor Díaz: “Veo un equipo que no tiene hambre… sin alma”

Minor Díaz mostró su lado más crítico y preocupante de todos.

El estratega tuvo un debut amargo con el Sporting FC luego de caer 0-4 ante Saprissa en Tibás.

“Saprissa fue mejor en juego y en actitud, Sporting no estuvo a la altura, hicimos un partido muy malo. Me preocupa mucho, veo a un camerino sin ambición de nada, que no tiene hambre. En Sporting hay mucha abundancia, pero no hay actitud. Veo un equipo que no tiene hambre… sin alma, hay que empezar a tocar fibras”, declaró Díaz con dureza tras la derrota.

El estratega recalcó que la situación actual obliga a replantearse las metas del club: “Nuestra aspiración es salir del fondo, no podemos pensar en otra cosa”, manifestó, consciente de que el arranque del campeonato ha dejado al equipo en la última posición del Torneo de Apertura 2025.

A la crisis de resultados se suma el drama de las lesiones. Sporting ha sufrido la baja de ocho jugadores en apenas cinco fechas, incluyendo a Jefry Valverde, quien salió golpeado en Tibás. “De momento no sabemos la gravedad de la lesión de Valverde, pero es preocupante”, agregó el técnico.

​Díaz subrayó que la institución cuenta con recursos y estructura, pero que el problema radica en la falta de compromiso dentro del grupo.

“Estoy en un club que lo tiene todo, que busca mejorar el fútbol nacional, pero siento que en el camerino hay jugadores que no están comprometidos. Los jugadores deben tener carácter, acá en Sporting he notado que hay futbolistas que están en el club solo por estar”, señaló.

Con un inicio de torneo marcado por la inestabilidad, Sporting FC deberá reaccionar pronto si quiere evitar complicaciones mayores en el torneo.