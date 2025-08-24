Golpe al narcotráfico en Puerto Jiménez: decomisan 1.620 kilos de cocaína en lancha rápida

La Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó la incautación de 1.620 kilos de cocaína, distribuidos en 81 bultos, tras una operación antidrogas efectuada en aguas cercanas a Puerto Jiménez, Puntarenas.



El cargamento fue detectado cuando oficiales de Guardacostas interceptaron una embarcación rápida sin nombre ni matrícula, que se desplazaba a gran velocidad con la intención de evadir a las autoridades.

"En la intervención fueron detenidas cuatro personas, dos de nacionalidad costarricense y dos colombianas, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público para su respectivo proceso judicial", indicó Seguridad Pública.

Detenidos como sospechosos de transportar la droga.

La acción contó con el apoyo coordinado de varias instancias: la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.



De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, este decomiso representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

