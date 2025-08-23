Adopte a un amigo fiel: ‘Blue’

Nombre: ‘Blue’.

Edad: 7 años.



Descripción: es un perro adulto tranquilo, muy cariñoso y sociable con las personas. Se lleva bien con otros perros de temperamento similar, disfruta de largas siestas, tomar el sol y hacer sus necesidades en el zacate.



Está castrado, vacunado y desparasitado, listo para integrarse a un hogar donde pueda brindar compañía, cariño y lealtad.

"Meses atrás este perrito fue atropellado en la Ruta 27, un accidente que le causó una grave lesión en una de sus patitas traseras. A pesar de los esfuerzos del doctor Daniel Chavarría por salvarla, lamentablemente tuvo que ser amputada. Sin embargo, esa etapa ya quedó atrás: hoy él está recuperado y puede llevar una vida completamente normal.



"Todas las noches, desde su jaula, este noble perrito sueña con que llegue una familia que lo adopte, lo llene de amor y le dé el hogar que nunca ha tenido. "Desde el refugio hacemos un llamado para que alguien le abra las puertas de su casa y de su corazón. Él está más que preparado para ser el mejor compañero", acotó la vocera del refugio.

Contacto: actualmente, el hogar de este perro es Animal Hope Costa Rica. Si desea darle una nueva casa, puede contactar a Anabelle Blanco por medio del correo electrónico [email protected].

La organización le pedirá al interesado fotografías del lugar donde dormirá el canino para garantizar que, tras la adopción, cuente con las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida; al igual que fotos externas de la vivienda.

Se le solicitará un monto de ₡25.000 de contribución para que el albergue pueda continuar asumiendo los gastos médicos y el tratamiento de otros animales en estado de abandono.

Para conocer más detalles de animales en adopción, puede ingresar a Animal Hope Costa Rica.